İlimizde Hibe Destekli Nohut Tohumu Dağıtımı Yapıldı

Tarım ve Orman Bakanlığımızca başlatılan, Nevşehir'in de içinde bulunduğu Orta Anadolu Bölgesindeki 9 ilde Nadas alanlarının değerlendirilmesi ve Baklagil üretiminin arttırılması amacıyla, 2018 yılı yılında başlatılan (NAD) Nadas Alanlarının Daraltılması Projesi kapsamında, İlimiz genelinde 4.000 da alanda % 50 hibe destekli 50 ton Nohut Tohumu, 2019 yılında % 100 destekli 80 ton Buğday/Arpa tohumu ve 2020 yılında yine % 50 hibe destekli 50 ton Nohut Tohumunun münavebe ekim yapılmak üzere Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığı ile çiftçilerimize dağıtımı yapılmıştır. Nevşehir Genelinde 106 üretici ile 4 Bin Dekarlık alanda, Azkan ve Akçin 91 Nohut çeşitleri ile gerçekleştirilecek üretim ve teşvik sonucu baklagil rekoltesinde artış beklenmektedir.

Üretim sezonunda ekimi yapılacak Nohut tohumlukları ile birlikte diğer üretim alanlarında da kontrollerin devam edeceğini ifade eden İl Tarım ve Orman Müdürü Okan YILMAZ, 2020 yılı üretim sezonunun İlimiz çiftçilerine hayırlı ve bereketli olması temennisinde bulundu.

Tarım ve Orman Bakanlığımızca desteklenen 2018 yılında başlatılan (NAD) Nadas Alanlarının Daraltılması Projesi kapsamında, İlimiz genelinde 4.000 da alanda % 50 hibe destekli 50 ton Nohut Tohumu, 2019 yılında % 100 destekli 80 ton Buğday/Arpa tohumu ve 2020 yılında yine % 50 hibe destekli 50 ton Nohut Tohumunun münavebe ekim yapılmak üzere Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığı ile çiftçilerimize dağıtımı yapılmıştır.

İlimiz çiftçilerine hayırlı olmasını dileriz.