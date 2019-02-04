İlimiz ’de Uyuşturucuya Geçit Yok.
Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğümüz Ekipleri İl Merkezi ve İlçelerimizde 25.01.2019 ile 01.02.2019tarihleri arasında Uyuşturucu ile Mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda;
Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak suçlarından, (2) olayda (3) şüpheli şahsa işlem yapılmış,
Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti suçlarından, (3) olayda (10) şüpheli şahsa yasal işlem yapılmış,
Operasyonlarda; 23,64 gram Metamfetamin, 35,35 gram Esrar, 3,1 gram Skunk ele geçirilmiş, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda haklarında yasal işlem yapılan (3) şüpheli şahıs Adli Kontrol Şartı ile Mahkemece serbest bırakılmış, (5) şahıs tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edilmiştir.