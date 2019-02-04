İlimiz ’de Uyuşturucuya Geçit Yok

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğümüz Ekipleri İl Merkezi ve İlçelerimizde 25.01.2019 ile 01.02.2019tarihleri arasında Uyuşturucu ile Mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda;