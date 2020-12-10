Ilık ve Yağışlı Hava Geliyor

Ülkemizin Orta Akdeniz üzerinden gelecek olan ılık ve yağışlı sistemlerin etkisi altına gireceği tahmin ediliyor.

Bölgemiz sorumluluk sahasında (Kayseri, Nevşehir, Kırşehir, Yozgat ve Sivas) önümüzdeki hafta ortasına kadar görülecek yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Sivas çevrelerinde zaman zaman karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında bölge genelinde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normallerinin biraz üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Hafta sonundan başlayıp Salı gününe kadar devam edeceği tahmin edilen yer rüzgarının güneyli yönlerden orta, zaman zaman kuvvetli (30/50 km/saat) eseceği beklendiğinden (soba gazı zehirlenmeleri gibi) yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi