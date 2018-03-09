İlçe müftüleri toplantısı Derinkuyu ilçesinde yapıldı

Toplantıya, İl Müftü Yardımcısı Yaşar Bolat, Avanos İlçe Müftüsü Mehmet Fidan, Acıgöl İlçe Müftüsü Tahsin Mutlu, Derinkuyu İlçe Müftüsü Ramazan Gökmen, Kozaklı İlçe Müftüsü Rahmi Yiğit ve Ürgüp İlçe Müftüsü Abdül Muhammed Çınar katıldı.

Toplantıda, Şubat ayında yapılan etkinlikler değerlendirildi ve Mart ayında yapılacak etkinliklerin planlaması yapıldı. Bu bağlamda “Dünya Kadınlar Günü”, “12 Mart Mehmet Akif Ersoy’u anma ve 18 Mart Çanakkale Şehitleri ile Tüm Şehitlerimizi Anma programları müzakere edildi.

Toplantıda il ve ilçeler arasındaki diyalog ve hizmet akışının daha verimli sürdürülmesi noktasında ilçe müftüleri görüş ve düşüncelerini dile getirdiler.

İl Müftüsü Öztürk, Derinkuyu İlçe Müftülük Hizmet Binasının yapımında önder olan İlçe Müftüsü Ramazan Gökmen ve ekibini tebrik etti ve hayırlı olması dileklerinde bulundu.

İl Müftüsü Yakup Öztürk, katılımlarından dolayı tüm ilçe müftülerine teşekkür etti.