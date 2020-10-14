İlacın ve sağlığa ilişkin ürünlerin tek doğru adresi eczanedir!

NEVŞEHİR(MHA) Açıklamada; "İçinde ilaç etken maddesi barındıran sağlığa ilişkin ürünlerin “gıda takviyesi” adı altında ya da “tıbbi cihaz” statüsüne sokularak piyasaya sürülmesi ve reklamlarının yapılması artık halk sağlığını ciddi şekilde tehdit eden boyutlara ulaşmıştır. İlaç gibi hayati bir ürünün, herhangi bir ürün gibi satışı, pazarlama ve reklam konusu yapılması kabul edilemez.

Son edindiğimiz bilgiler, bir market zinciri COVID-19 pandemisi dolayısıyla insanlarımızın sağlığa dair kaygılarının artmasından faydalanarak “eczane taklidi” yapmaya çalışacağını, takviye edici gıdalar için özel bölümler oluşturacağını gösteriyor. İlacın zincir marketlerde satılmasının kapısını aralayacak bu tarz yaklaşımları geçmişte de asla kabul etmedik, bugün de etmiyoruz. Öte yandan bu tarz yaklaşımların bir süre sonra reçetesiz ilaç uygulamalarını ve ilaçta reklamı hayata geçirmeye yönelik girişimlerin ilk adımları olduğunun da farkındayız. İlacın ve ilaç kategorisi içerisinde değerlendirilmesi gereken ürünlerin; üretiminden saklama koşullarına, dağıtımından imhasına olan tüm süreçlerin sağlık profesyonellerinin gözetiminde olması gerektiğini bir kez daha, ısrarla hatırlatıyoruz. İlaca ve sağlığa dair tüm ürünlerin tek doğru adresi sadece ve sadece eczanelerdir. Halk sağlığının korunması, dünyada ve Türkiye’de daha önce örneklerine sıklıkla rastladığımız ölümlere varabilecek geri dönülemez sağlık sorunlarının önlenmesi açısından söz konusu ürünlerin eczacı danışmanlığında halka sunulması elzemdir. Türk Eczacıları Birliği olarak, başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere yetkilileri ticari kaygıları önceleyerek halk sağlığını göz ardı eden bu tarz çabalara karşı acil önlemler almaya davet ediyoruz. Sürecin takipçisi olacağımızı, konu ile ilgili olarak gerek kamu otoritesi nezdinde gerekse hukuki yollardan tüm girişimlerimizi sürdüreceğimizi kamuoyuna saygıyla ilân ediyoruz" denildi.