İl Tarım ve Orman Müdürü Özgür MEMİŞ Göreve Başladı

Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde, İl Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Özgür MEMİŞ, 21.10.2021 tarihi itibari ile Nevşehir İl Tarım ve Orman Müdürü olarak görevine başladı.

İl Tarım ve Orman Müdürümüz Özgür MEMİŞ, Nevşehir’de göreve başlamış olması münasebetiyle yaptığı açıklamasında;

“ Öncelikle Nevşehir’de uzun bir süre görev yapan Sayın Okan YILMAZ’a emeklerinden ve hizmetlerinden dolayı teşekkür etti. Bundan sonraki görevinde ve hayatında kendisine başarılar dilerim.

Tarihi ve Kültürel bir mirası olan bu kadim şehir, Nevşehir’de göreve başlamış olmaktan onur duyuyorum. Başta Sayın Valimiz, Milletvekillerimiz, Kaymakamlarımız, Belediye Başkanlarımız, İl Özel İdaremiz ve İl Genel Meclisimiz, Muhtarlarımız, Çiftçilerimiz, Tarım ve Hayvancılık sektörü paydaşlarımız ile işbirliği içerisinde, üreticilerimizin ve şehrimizin kalkınması için yorulmadan usanmadan elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Rabbim hepimizin yardımcısı olsun” dedi.

İl Müdürü Özgür MEMİŞ kimdir ?

1976 yılında Ordu İli Perşembe İlçesinde doğdu. İlk, Orta ve Lise eğitimini Samsun İlinde tamamladı. 1999 yılında Tokat Gazi Paşa Üniversitesi Bahçe Bitkileri Bölümünden mezun oldu. 2003-2004 yıllarında Tokat Meyvecilik Üretim İstasyon Müdürlüğünde çalıştı. 2004 yılından itibaren Bakanlığımız Yozgat İl Müdürlüğünde Çiftçi Eğitim ve Yayım Şube Müdürlüğü ile Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğünde Mühendis olarak, 2012- 2014 yılları arasında Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü olarak ve 2015- 2021 yılları arasında İl Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı.

21.10.2021 tarihinden itibaren Nevşehir İl Tarım ve Orman Müdürü olarak görevine başladı…