İl spor güvenlik toplantısı yapıldı

Nevşehir İl Spor Güvenliği toplantısı Nevşehir Valisi İlhami Aktaş’ın başkanlığında Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Eğitim Merkezi toplantı salonunda yapıldı.

Vali İlhami Aktaş başkanlığında ki toplantıda gündem maddeleri görüşülerek, İlimizde oynanacak olan 3. Lig ve BAL Ligi müsabakalarında alınacak güvenlik tedbirleri görüşüldü. Toplantıda konuşan Vali Aktaş, 3. Lig’de mücadele edecek olan Nevşehir Belediyespor ve BAL’ da mücadele edecek Kapadokya Göremespor takımlarına başarılar dilerken görev alan herkesin görev ve sorumluluklarını layıkıyla yerine getirmesi talimatında bulundu.

Toplantıya Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Nevşehir Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Şımarmaz, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kurmay Albay Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdür Vekili Emin Çakı, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdür Vekili Eser Saat, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir, İl Sağlık Müdürü Dr. Rahim Ünlübay, Nevşehir ASKF Başkanı Mustafa Avcı, TFF Futbol İl Temsilcisi Tolga Karaca ve İl Spor Dernekleri Temsilcileri katıldı.

Güncelleme Tarihi: 06 Eylül 2018, 15:27