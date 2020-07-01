İl Spor Güvenlik Kurulu toplantısı yapıldı

Nevşehir İl Spor Güvenlik Kurulu Temmuz ayı toplantısı, Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel’in başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda; Nevşehir’de oynanacak olan 3. Lig, BAL Ligi ve Voleybol Müsabakalarının Değerlendirilmesi, 2018-2019 ve 2019-2020 Sezonunda 6222 Sayılı Kanun kapsamında yapılan işlemler, 2020 yılı Temmuz ayı itibarıyla İlimizde yapılan tüm spor müsabakalarında alının önlemler, diğer amatör branşlarda düzenlenecek spor müsabaka ve etkinlikleri ile ilgili alınacak tedbirler görüşüldü.

Valilik Konferans Salonu’nda yapılan toplantıya; İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hüsamettin Erol, İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, Nevşehir Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Yüzer, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Muhsin Özdemir, İl Sağlık Müdürü Dr. Rahim Ünlübay, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir, TFF Nevşehir İl Temsilcisi Tolga Karaca, Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Mustafa Avcı, Kapadokya Göreme Spor Başkanı Hasan Çiner, TVF Nevşehir Temsilcisi İlhan Ekici, Nevşehir Belediyespor Yönetiminden Stad Güvenlik Sorumlusu Abdulkadir İnanan, Nevşehir Belediye Gençlik ve Spor Kadın Voleybol Kulübü Temsilcisi Celal Korkmazer ile İl Spor Dernekleri Temsilcileri ve ilgili kamu kurum yöneticileri katıldı.