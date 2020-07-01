İl Spor Güvenlik Kurulu toplantısı yapıldı
NEVŞEHİR İL SPOR GÜVENLİK KURULU TEMMUZ AYI TOPLANTISI, NEVŞEHİR VALİSİ İNCİ SEZER BECEL’İN BAŞKANLIĞINDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.
Nevşehir İl Spor Güvenlik Kurulu Temmuz ayı toplantısı, Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel’in başkanlığında gerçekleştirildi.
Valilik Konferans Salonu’nda yapılan toplantıya; İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hüsamettin Erol, İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, Nevşehir Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Yüzer, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Muhsin Özdemir, İl Sağlık Müdürü Dr. Rahim Ünlübay, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir, TFF Nevşehir İl Temsilcisi Tolga Karaca, Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Mustafa Avcı, Kapadokya Göreme Spor Başkanı Hasan Çiner, TVF Nevşehir Temsilcisi İlhan Ekici, Nevşehir Belediyespor Yönetiminden Stad Güvenlik Sorumlusu Abdulkadir İnanan, Nevşehir Belediye Gençlik ve Spor Kadın Voleybol Kulübü Temsilcisi Celal Korkmazer ile İl Spor Dernekleri Temsilcileri ve ilgili kamu kurum yöneticileri katıldı.