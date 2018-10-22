İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı Yapıldı

Valilik Toplantı Salonu’nda gerçekleşen toplantıya; Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Nevşehir Belediye Başkan Yardımcısı ve Nevşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Yusuf Kaya, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kurmay Albay Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Ünlüer, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir, TFF Futbol İl Temsilcisi Tolga Karaca, Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Mustafa Avcı, İl Spor Dernekleri Temsilcileri ve ile ilgili kamu kurum yöneticileri katıldı.

Toplantı; “İlimizde oynanacak 3. Lig ve BAL Ligi müsabakalarında alınacak tedbirlerin değerlendirilmesi”, “Türbin Güvenlik Sistemlerinin görüşülmesi”, “Müsabakalarda, amatör branşlarda düzenlenecek etkinlikler ile alınacak tedbirler”, “Gazi Stadyumu’nun son durumunun değerlendirilmesi ve gündemdeki diğer maddelerinin görüşülmesinin ardından sona erdi.