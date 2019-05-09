İl Spor Güvenlik Kurulu Mayıs ayı toplantısı yapıldı

Nevşehir İl Spor Güvenlik Kurulu Mayıs ayı toplantısı, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş’ın başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda, Nevşehir Belediyespor-Tire 1922 takımları arasında oynanacak olan TFF 3. Lig Play-Off yarı final müsabakasının değerlendirilmesi, Nevşehir Belediyespor-Hekimoğlu Trabzonspor müsabakasında yaşanılan olaylar ile diğer amatör branşlarda düzenlenecek spor müsabaka ve etkinlikleri ile ilgili alınacak tedbirler görüşüldü.

Valilik Toplantı salonunda yapılan toplantıya; İl Jandarma Komutanı Jandarma Kurmay Albay Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Ünlüer, Sağlık İl Müdürü Dr. Rahim Ünlübay, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir, Nevşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Yusuf Kaya, TFF Futbol İl Temsilcisi Tolga Karaca, Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Mustafa Avcı, Kapadokya Göremespor Başkanı Hasan Çınar, İdari ve Spor Güvenlik Sorumlusu Serdar Yılmaz ile İl Spor dernekleri temsilcileri ve ilgili kamu kurum yöneticileri katıldı.