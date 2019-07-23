İl Sağlık Müdüründen, "24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı" Kutlama Mesajı

24 Temmuz 1908 tarihinde Türk Basınında sansürün kaldırılması nedeniyle, her yıl 24 Temmuz günü Gazeteciler ve Basın Bayramı olarak kutlanır, Bu yılda 111.yıl dönümünü kutladığımız bugünde, Kişilerin özel hayatlarına saygıyı, kişisel hak ve özgürlükleri temel alarak tarafsızlık içinde çalışmalarını

yürüten basın, demokratik toplumların en önemli güvencelerinden biridir. Farklı görüş ve düşüncelerin seslendirilmesinde ve ortak yaşama kültürünün gelişmesinde basınımızın önemli görevler üstlendiği bir gerçektir.

Demokratik kültürün ayrılmaz bir parçası olan basın kuruluşlarımızın; etik değerlere ve hukuka uygun, tarafsızlık içinde, doğru haber yapması, kişi haklarına ve özel hayata saygılı, toplumun hassasiyetlerine özen gösteren bir şekilde görev yapması demokrasimiz ve gazetecilik mesleğinin

saygınlığı açısından büyük önem taşımaktadır. Basın; toplumsal gelişme ve bilinçlenmeye önemli katkılar sağlamaktadır.

Hızla gelişen günümüz dünyasında etkinliği her geçen gün artan basın ve yayın kuruluşları, demokrasimizin ayrılmaz unsuru haline gelmişlerdir. Bu kuruluşlarımız gerek Türkiye de gerekse ilimizde gelişmeleri, doğru, tarafsız ve hızlı bir şekilde kamuoyunun bilgisine sunarak, halkın haber

alma ve bilgi edinme hakkını sağlamada ve toplumu aydınlatma da gibi büyük bir görev ve sorumluluğu da üstlenmişlerdir.