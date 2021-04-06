İl Sağlık Müdürü Ünlübay Yeni Nevşehir Devlet Hastanesi Ek Binasını ve Aşı Polikliniklerini İnceledi

İl Sağlık Müdürü Dr. Rahim Ünlübay, Bakanlığımız tarafından projelendirilen ve tamamlanan açılmak için gün sayan, Kadın Hastalıkları Doğum ve Çocuk Hastalıkları alanın da hizmet vermesi planlanan, 100 Yataklı Nevşehir Devlet Hastanesi Ek binasında ve Aşılama Polikliniklerinde incelemelerde bulundu. Hastane Başhekimi Dr. Yücel Şal’dan son durum hakkında bilgi aldı.

Beraberinde Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Hakan Öcal, Destek Hizmetleri Başkanı Mustafa Güçlü, Hastane Başhekimi Dr. Yücel Şal ve Hastane yöneticileri eşlik etti.