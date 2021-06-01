İl Sağlık Müdürü Ünlübay Yeni Nevşehir ADSM’de ​İnceleme Yaptı

Ünlübay; “Sağlık Bakanlığımız tarafından projelendirilen ve tamamlanan resmi olarak açılmak için gün sayan, bu gün itibari ile yeni binada hizmet vermeye başlayan Nevşehir ADSM’yi gezerek incelmede bulundu. Diş Polikliniklerini gezerek Diş Hekimleri, Personeller ve hastalarla sohbet etti. ADSM başhekimi Dt. İlkay Akün’den genel durumu hakkında bilgi aldı.

Beraberinde Destek Hizmetleri Başkanı Mustafa Güçlü, ADSM Başhekimi Dt. İlkay Akün eşlik etti.