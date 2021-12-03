İl Sağlık Müdürlüğünden Doktorumuza Yapılan Saldırıya Kınama

03.12.2021 tarihinde Nevşehir Devlet Hastanesinde görev yapan Cildiye Doktorumuza hasta bakarken, sıranın dolmasını bahane ederek hasta yakınları tarafından saldırıya uğramıştır.

Halkımıza her türlü şartta sağlık hizmeti sunmak için cansiperane görevlerini yapan doktorumuza yapılan bu saldırı asla kabul edilemez. Doktorumuza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Sağlık çalışanlarımıza yönelik her türlü saldırıyı kınıyoruz.

Saldırı hakkında gerekli tüm yasal işlemeler başlatılmıştır.

Dr. Rahim ÜNLÜBAY

İl Sağlık Müdürü