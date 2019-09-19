İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kamil Duru görevine başladı

İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği görevine atanan Kamil Duru görevine başladı.

Bir süredir vekaleten yürütülen İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği görevine atanan Kamil Duru görevine başladı. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kamil Duru’nun göreve gelmesinin ardından ise bu görevi vekaleten yürüten Ramazan Çiftçi ise yeniden Genel Sekreter yardımcılığı görevine döndü.

İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği görevine atanan Kamil Duru daha önce 3 dönem boyunca AK Parti’den Çat Belediye Başkanlığı görevinde bulunmuştu.

Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2019, 16:05