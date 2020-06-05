İl Müftüsü Altunkaya görevine başladı

NEVŞEHİR(MHA) 04.04.1971 yılında Kayseri ili Melikgazi ilçesinde dünyaya geldi. İlköğretimini İstanbul Bakırköy İlkokulunda tamamladıktan sonra orta öğretimini 07.06.1991 yılında Mersin İmam-Hatip Lisesinde tamamladı.

Erzurum Atatürk Üniversitesinde başlayan Üniversite tahsilini 14.07.1997 yılında Konya Selçuk Üniversitesinde tamamladı. Akabinde 06.10.1997 yılında başlayan ihtisas eğitimini 7. dönem olarak 29.07.1999 yılında Konya Selçuk Eğitim Merkezinde tamamladı.

Çekilen kura sonucu 10.11.1999 yılında Mardin İli Yeşilli İlçesine İlçe Müftüsü olarak atandı. 21.11.1999 – 21.07.2000 tarihleri arası askerlik vazifesini ifa etti. 19.08.2002 tarihinde Nevşehir İli Avanos İlçesine atandı. Burada yaklaşık on yıl görev yaptıktan sonra 26.09.2011 tarihinde Nevşehir İl Müftü yardımcılığına atandı. 06.05.2016 tarihi itibariyle Adana İl Müftü yardımcılığı görevine başladı.

8 Mayıs 2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Nevşehir İl Müftülüğü görevine atanan Ahmet Celalettin Altunkaya, evli ve 2 çocuk babası.