İl Müdürleri Yılmaz ile Solmaz'dan Başkan Salaş'a Ziyaret

Nevşehir İl Tarım ve Orman Müdürü Okan Yılmaz ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mustafa Solmaz, Nevşehir Ticaret Borsası (NTB) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Salaş'a nezaket ziyaretinde bulundu.

NTB Başkanı İbrahim Salaş'ı makamında ziyaret eden Nevşehir İl Tarım ve Orman Müdürü Okan Yılmaz ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mustafa Solmaz, Ticaret Borsası’nın çalışmaları ile eğitime vermiş olduğu destekleri yakından takip ettiklerini belirterek, yeni projelerde kurumlar arası işbirliği içerisinde çalışmaktan memnuniyet duyulacağını söylediler.



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek İl Müdürleri Yılmaz ve Solmaz’a teşekkür eden Borsa Başkanı Salaş ise, Nevşehir Ticaret Borsası olarak bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra bütün kurum ve kuruluşlar ile işbirliği halinde çalışacaklarını ifade etti.Sohbet ortamında geçen ziyarette, Başkan Salaş daha sonra kendileriyle bir süre görüştü.Ziyaret günün anısına çekilen fotoğraf ile son buldu.