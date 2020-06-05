İl Milli Eğitim Müdüründen Altınyıldız Ziyareti

Nevşehir İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir, Müdür Yardımcısı Murat Saltık ile beraber Altınyıldız İlköğretim Kurumunu ziyaret ederek okulumuzda yapılacak olan LGS sınavı öncesi incelemelerde bulundu.Okulumuzda hazırlanan sınav salonlarını gezen İl Milli Eğitim Müdürü Murat DEMİR,Kurum Müdürümüz Mehmet ERAVCI ile birlikte Covid -19 nedeniyle alınan önlemleri ve dikkat edilecek hususları değerlendirdi.



Altınyıldız İlköğretim Kurum Müdürü Mehmet ERAVCI ziyaret sonrası yaptığı açıklamada ‘Öğrencilerimiz için her türlü hijyen önlemini aldık ve sınav ortamlarını sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde hazırlandı. Velilerimiz ve öğrencilerimiz rahat olsunlar, sınav aşamasında onların sağlığı ve güvenliği için gerekli her türlü tedbiri almaktayız, tüm endişeleri bir kenara bıraksınlar ve sadece sınavlarına odaklansınlar Tüm öğrencilerimize sınavda başarılar diliyorum’ ifadelerine yer verdi.

Altınyıldız İlköğretim Kurumu olarak LGS sınavına girecek olan tüm öğrencilerimize başarılar diliyoruz.