İl Koordinasyon Kurulu Ve İl Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu Toplantıları Yapıldı

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş’ın başkanlığında gerçekleşen İl Koordinasyon ve İl Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu Toplantılarına, Vali Yardımcısı Aydın Abak, ilçe kaymakamları, belediye başkanları, yatırımcı kurum ve kuruluşların bölge müdürleri ile kurum müdürleri katıldı.

Vali İlhami Aktaş; “2018 yılı Yatırım Programlarının uygulanmasına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararının 21. Maddesi, İl Koordinasyon Kurullarının yılda 4 kez yapılmasını öngörmektedir. Bildiğiniz gibi 2018 yılı 3. Dönem toplantısını 11 Temmuz tarihinde yapmıştık. Bugün ise, 4. Dönem Toplantısını icra etmek üzere toplanmış bulunuyoruz.

Dönem içinde karşılaşılan ve karşılaşılması muhtemel aksaklıkların ve koordinasyon gerektiren konuların yatırımcı kuruluşlarımızca bugün burada dile getirilerek önlem alınması gerekmektedir.

Yatırımcı kuruluşlarımızdan alınan Kuruluş Dönem Raporları ve Yatırım Projeleri İzleme Raporları doğrultusunda hazırlanan Dönem Değerlendirme Raporunda Toplam 259 projenin bulunduğu görülmektedir. Bu projelerden 46’sı tamamlanmış, 164’ü devam etmekte, 16 proje ihale aşamasında, 33 projeye ise hiç başlanılmamıştır.

İlimizde yürütülen projelerin toplam parasal tutarı 1 milyar 312 milyon 807 bin 873 TL’dir. Önceki yıllarda 290 milyon 361 bin 900 TL harcanmış, yılı ödeneği 402 milyon 900 bin 184 TL olup, dönem sonu harcaması ise 234 milyon 929 bin 876 TL olarak gerçekleşmiştir.

Kuruluşlarımızın öncelikle yürütecekleri projelerle ilgili tüm kesimlerle gerekli koordinasyonu sağlayarak işe başlamaları ve söz konusu projelerin zamanında tamamlanabilmesi için ihale işlemlerinin takip edilmesi önem arz etmektedir.

Yatırımcı kuruluş temsilcileri, ilçe ziyaretlerinde ve ilçedeki yatırımları konusunda ilçe kaymakamları ve ilçe belediye başkanlarıyla mutlaka işbirliği halinde olmalı ve bilgi alışverişinde bulunmalıdırlar.

Katılımızdan dolayı hepinize teşekkür ediyor, toplantımızın başarılı geçmesini temenni ediyorum” dedi.

Daha sonra yatırımcı kurum ve kuruluşlar, kurula bilgi sunumları yaparak, koordinasyonu gerektiren hususların değerlendirilmesi yapıldı.

Dilek ve temennilerin ardından toplantı sona erdi.