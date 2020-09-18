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İl kongresi açık hava da yapılacak
AK Partide il kongresine hazırlıklar sürüyor. Kongrenin tıpkı merkez ilçe ve Ürgüp ilçe kongreleri için korona virüs tedbirlerine uygun bir ortamda yapılması planlanıyor.
Nevşehir 18.09.2020, 17:11
NEVŞEHİR(MHA) 3 Yılı aşkın bir süredir il başkanlığı görevini yürüten Av. M. Rauf Yanar'ın Nevşehir'de AK Partinin tarihinde ilk kez görev süresinin ardından yeniden tek liste halinde il başkanlığına aday gösterilmesi beklenen il kongresi 18 Ekim'de yapılacak.
Bu arada AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başkanlığında düzenlenen genişletilmiş il başkanları toplantısını video konferans aracılığıyla gerçekleştirildi. Toplantıya AK Partili Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe, İl Başkanı M. Rauf Yanar, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, İl Genel Meclisi Başkanı Gürbüz Dinç, Gençlik ve Kadın kolları başkanları da katıldılar.