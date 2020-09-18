İl kongresi açık hava da yapılacak

NEVŞEHİR(MHA) 3 Yılı aşkın bir süredir il başkanlığı görevini yürüten Av. M. Rauf Yanar'ın Nevşehir'de AK Partinin tarihinde ilk kez görev süresinin ardından yeniden tek liste halinde il başkanlığına aday gösterilmesi beklenen il kongresi 18 Ekim'de yapılacak.

Türkiye genelinde salgın vakalarının yeniden yükselişe geçmesi nedeniyle korona virüs tedbirlerine riayet etmeyi planlayan AK Parti İl Başkanı Yanar il kongresi için muhtemelen gençlik spor il müdürlüğü kompleksi içerisindeki çim sahayı mekan olarak düşünüyor. Sahada incelemelerde bulunan, kongredeki oturma düzeninin ve platformun nasıl kurulacağına dairde istişarelerde bulunan İl Başkanı M. Rauf Yanar'a Gençlik Spor İl Müdürü Muhsin Özdemir'de eşlik etti.

Bu arada AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başkanlığında düzenlenen genişletilmiş il başkanları toplantısını video konferans aracılığıyla gerçekleştirildi. Toplantıya AK Partili Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe, İl Başkanı M. Rauf Yanar, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, İl Genel Meclisi Başkanı Gürbüz Dinç, Gençlik ve Kadın kolları başkanları da katıldılar.