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İl genel meclisi 02 Ocak’ta toplanıyor

Nevşehir il genel meclisi 2018 yılının ilk toplantısını 02 Ocak Salı gününden itibaren yapmaya başlayacak.

30 Aralık 2017 Cumartesi 11:43
İl genel meclisi 02 Ocak’ta toplanıyor
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İl genel meclisi Başkanı Süleyman Özgün’ün başkanlığında yapılması beklenen meclisin Ocak ayı gündeminde Avanos ilçesine bağlı Sarılar Köyünde mülkiyeti özel idareye ait olan arsanın aile parkı yapılmak üzere köy muhtarlığına tahsis edilmesi, Gülşehir ilçesine bağlı Hacıhalilli köyünde kantar kurulması, Avanos ilçesine bağlı Üçkuyu köyünde yenilenebilir enerji tesisi kurulmasına yönelik imar planının onaylanması, Gülşehir ilçesine bağlı Fakuşağı, Eğrikuyu, Kozaklı ilçesine bağlı Yassıca, Hacıbektaş ilçesine bağlı Büyük Burunağıl, Yurtyeri ve Sadık köylerinin yerleşik alan sınırlarının tespitinin yapılması çalışmaları, 2017 yılı özel idare hesaplarının denetimi için denetim komisyonu oluşturulması konuları ele alınacak.

Kaynak: Manşet Haber Ajansı (MHA)

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