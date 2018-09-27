İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar'ın Hızına Kimse Yetişemiyor!

NEVŞEHİR(MHA) Ünlü çizgi film karakteri Atom karınca gibi her gün başka bir yerde, başka bir toplantıda partisini yerel seçimlere hazırlayan ve parti içi çalışmaları yönlendiren İl Başkanı M. Rauf Yanar, son dönemlerin en hareketli siyasetçileri arasında başı çekiyor.

Hafta başından itibaren Partisinin çeşitli toplantılarına ve çalışmalarına bizzat katılan Yanar, Pazartesi günü Birlik Vakfı ve DERSİAD’ın aşure dağıtımına katıldı. Aşure dağıtımıyla haftaya başlayan Yanar, aynı gün akşam parti il binasında düzenlenen il yönetiminin haftalık olağan toplantısına başkanlık etti. Salı günü Kozaklı ilçesinde partisinin ilçe başkanlığı yönetim kurulu toplantısına katılan Başkan Yanar, burada Kozaklı belediye başkanlığının yeniden parti saflarına katılabilmesi için yapılan istişarelerde yerini aldı. Çarşamba günü Partisinin ve ülkü ocakları başkanlığının Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesindeki stantlarını ziyaret eden Başkan M. Rauf Yanar, aynı gün akşam partisinin gençlik kolları başkanı ile mahalle başkanları toplantısında yaklaşan yerel seçimler üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Sadece 3 günlük çalışmasıyla bile Nevşehir’de seçimden seçime kendini göstermeye çalışan siyasi parti il başkanlarına siyasetin oturarak değil çalışılarak yapılabilecek bir iş olduğunu gösteren AK Partinin genç başkanına Allah kolaylıklar versin demekte haberimizin son cümlesi ve temennisi olsun.