İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu Toplantısı Yapıldı

İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu toplantısında; kurum ve kuruluşların yapacakları görevler görüşülerek, İl Afad Müdürlüğü tarafından “İl Afad Müdahale Planı” konulu sunum gerçekleştirildi.

Dilek ve temennilerin ardından toplantı sona erdi.

Valilik Toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya; Vali İlhami Aktaş, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hüsamettin Erol, İl Emniyet Müdür Vekili Emin Çakı, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Alevli, İller Bankası Kayseri Bölge Müdürü Sönmez Ata, Karayolları 6. Bölge Müdür Yardımcısı Ömer Baylar, MEDAŞ 1. Bölge Nevşehir Sorumlusu Gülşah Güney, İl AFAD Müdür Vekili Ömer Kaman ile kurum ve kuruluş müdürleri katıldı.