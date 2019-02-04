İkinci Dönem Eğitim-Öğretim Yılı Başladı

İkinci dönem eğitim öğretim yılı başlaması dolayısıyla Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Göreme İlkokulu ve Ortaokulu’nu ziyaret etti.

Ziyaretlerinde; Göreme Belediye Başkanı Nuri Cingil ile İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir eşlik ederken, okul müdürleri de hazır bulundu.

İkinci dönem ilk ders zilinin çalmasıyla öğrencileri sınıflarında ziyaret eden Vali İlhami Aktaş, onlarla sohbet etti ve ders durumları hakkında sınıf öğretmenlerinden bilgi aldı. Öğrencilere kitap okumaları ve derslerine düzenli çalışmaları hakkında da tavsiyelerde bulundu.

Vali Aktaş, ikinci dönem eğitim yılının hayırlı olmasını dileyerek, “Bu dönemde tüm öğrencilerimize başarılar diliyor, eğitim camiamızın tüm çalışanlarına başarılı bir eğitim dönemi geçirmelerini temenni ediyorum” dedi.

Ziyaretlerinden dolayı okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler Vali Aktaş ve beraberindekilere teşekkürlerini ilettiler.

Daha sonra Göreme Belediyesi’ne geçen Vali İlhami Aktaş, Göreme Belediye Başkanı Nuri Cingil’den belediye çalışmaları hakkında bilgiler alarak, istişarelerde bulundu.

Başkan Cingil ve belediye çalışanları, Vali Aktaş’a ziyaretlerinden dolayı memnuniyetlerini ifade ederek, teşekkür ettiler.