İhtiyaç Sahipleri Bayramda Unutulmadı

Sosyal belediyecilik hizmetlerinde tüm Türkiye’ye örnek olacak projelere imza atan Nevşehir Belediyesi, Kurban Bayramı’nda da ihtiyaç sahibi aileleri yalnız bırakmadı.

Hayırsever vatandaşların da desteği ile Belediye Başkanı Rasim Arı tarafından başlatılan çeşitli kampanyalarla yıl içerisinde ihtiyaç sahibi ailelere binlerce gıda paketi ve giyecek yardımında bulunan Nevşehir Belediyesi, Kurban Bayramı’nda da ihtiyaç sahiplerine desteğini sürdürdü.

Bayram dolayısıyla kestirilen kurbanlardan hazırlanan 750 hisse kurban belediye görevlileri tarafından paketlenerek ihtiyaç sahibi ailelerin adreslerine teslim edildi.

Bayram öncesinde tespit edilen ailelere tek tek ulaştırılan kurban hisselerinin dağıtımına katılan Belediye Başkanı Rasim Arı, kardeşliğin, yardımseverliğin ve paylaşma duygusunun pekiştiği Kurban Bayramı’nın; ülkemize, İslam alemine ve tüm insanlığa barış, sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini temenni etti.

Arı: “Asırlardır bizleri birbirimize bağlayan manevî değerlerimizden biri olan Kurban Bayramı’nı en güzel biçimde değerlendirerek gönlümüzde iyiliklere, güzelliklere, hayırlara yer açmalı, hayatımızda hoşgörüyü egemen kılarak birlik ve dirliğimizi güçlendirmeliyiz.” dedi.