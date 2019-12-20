İHH’nın faiz uyarısı

NEVŞEHİR(MHA) Nevşehir Genç İHH tarafından dikkat çekmek amacıyla şehir içi halk otobüslerinin arka camındaki reklam alanına, 'Faizi terk edin! Yok eğer böyle yapmazsanız, Allah'a ve Peygamberine savaş açtığınızı bilin... (Bakara 279)' yazısı yazdırıldı.

Nevşehir'de faize karşı savaş açıldı…

Nevşehir Genç İHH'dan yapılan açıklamada; "Faizin normalmiş gibi algılandığı bu dönemde, Faizin haram olduğunu insanlara tebliğ etmek ve faiz konusuna dikkat çekmek amacıyla kent merkezinde çeşitli hatlardaki bazı otobüslerde bu şekilde çalışma başlattık. Kuran-ı Kerim'de faizin terk edilmesini emreden ayetlerin bulunduğu ve Kredi alma, faize bulaşma ana temasıyla asılan afişte şu ifadeler yer alıyor: “Ey iman edenler, faizi terk edin, yok eğer böyle yapmazsanız, Allah’a, Peygamber’ine savaş açtığınızı bilin. Eğer faizcilikten tövbe ederseniz, sermayeleriniz sizindir. Böylece ne haksızlık eder, ne de haksızlığa uğrarsınız.” (Bakara 279)' yazısını yazdırdı.

Nevşehir'deki halk otobüslerinin arkasında yazan ve Faiz konusunu işleyen bu ayet vatandaşlar arasında da dikkat çekti. Olumlu tepkiler alan çalışma için Nevşehirli vatandaşlar Genç İHH ekibine teşekkür ettiler.