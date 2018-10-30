İHH, yoksul insanlara yardım elini uzatıyor

NEVŞEHİR(MHA) İHH Gönüllüleri, tespit edilen ihtiyaç sahiplerine tedarik edilen yardım malzemelerini vakit kaybetmeden ulaştırarak, şehrimiz adına önemli bir hayr hizmetini yürütüyor.

Hayırseverlerin bağışladığı, gıda kolisi, ev eşyası ve benzeri malzemeleri mazlumlara ulaştırmak amacıyla Nevşehir’de faaliyet sürdüren İHH, kentin en faal yardım kuruluşu olmaya devam ediyor.

Hazırlanan gıda kolileri ve hayırseverlerin, evlerinde kullanmadığı malzemeleri haber vermesinin ardından Nevşehir İHH Nakil Aracı ile alınan eşyalar, il genelinde yardıma muhtaç ve ihtiyaç sahiplerine yine İHH gönülleri tarafından ulaştırılıyor.

Nevşehir İHH, dünya genelinde birçok mazlum ve İslam coğrafyasına yaptığı yardımlarını, aynı şehirde, aynı havayı teneffüs ettiğimiz ihtiyaç sahiplerine de sunmaya devam ediyor.

Nevşehir’de yüzlerce fakir ve yoksul aileye düzenli olarak yardım götüren İHH ekipleri, öte yandan ihtiyaç sahibi yeni ailelerin tespiti için de çalışma yürütüyor.

Bugüne kadar Nevşehir’de yüzlerce evi tüm eşyalarıyla eksiksiz tertip ederek mazlumların hayır duasını almaya devam eden İHH aracılığıyla yardıma muhtaç insanların mağduriyeti gideriliyor.

Nevşehirli yetim çocuklara gönüllü sponsor bularak, eğitim ve diğer ihtiyaçlarını karşılayan İHH Nevşehir Koordinatörlüğü aracılığıyla siz de yardımda bulunmak isterseniz, 0535 932 7125 numaralı telefonu arayabilirsiniz.