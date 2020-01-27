İHH Nevşehir arama kurtarma ekipleri deprem bölgesinde

Elazığ’da kurtarma çalışmalarında etkin rol alan İHH Nevşehir ekibi, çalışmalarını aralıksız sürdürdü.

İHH Nevşehir İnsani Yardım Derneği arama kurtarma ekibi, Elazığ'da meydana gelen deprem sonrası bölgede arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

İHH Nevşehir İYD Başkanı Baki Öncel, “Depremin meydana gelmesinin ardından vakit kaybetmeden hazırlık yapan arama-kurtarma ekibimiz, bölgeye giderek arama kurtarma çalışmalarına katıldı. Öte yandan İHH İnsani Yardım Vakfınca ise günlük 20 bin kişiye sıcak yemek sunma kapasitesine sahip seyyar yemekhane tırları ile çadır, gıda ve battaniye ulaştırıldı” dedi.

İHH Nevşehir Arama Kurtarma Koordinatörü Hüseyin Çakır da ilimizden Elazığ’a giden ekibin 3 gündür yoğun şekilde çalışma yürüttüğünü söyledi.

Çakır, “Allah bir daha ülkemize böyle musibetler yaşatmasın. Bizler, İHH ekipleri olarak deprem bölgesindeki kardeşlerimize yardımcı olmak İçin çalışıyoruz. Depremde hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralı kurtulanlara acil şifalar diliyoruz" diye konuştu.