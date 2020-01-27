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İHH Nevşehir arama kurtarma ekipleri deprem bölgesinde
İHH Nevşehir İnsani Yardım Derneği arama kurtarma ekipleri, Elazığ'da meydana gelen depremin ardından aynı gece bölgeye sevk edildi.
Nevşehir 27.01.2020, 08:16
Elazığ’da kurtarma çalışmalarında etkin rol alan İHH Nevşehir ekibi, çalışmalarını aralıksız sürdürdü.
İHH Nevşehir İnsani Yardım Derneği arama kurtarma ekibi, Elazığ'da meydana gelen deprem sonrası bölgede arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.
İHH Nevşehir Arama Kurtarma Koordinatörü Hüseyin Çakır da ilimizden Elazığ’a giden ekibin 3 gündür yoğun şekilde çalışma yürüttüğünü söyledi.
Çakır, “Allah bir daha ülkemize böyle musibetler yaşatmasın. Bizler, İHH ekipleri olarak deprem bölgesindeki kardeşlerimize yardımcı olmak İçin çalışıyoruz. Depremde hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralı kurtulanlara acil şifalar diliyoruz" diye konuştu.