İhale Tarihi Belli Oldu

NEVŞEHİR(MHA) Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, Nevşehir /Merkez /Yeni Mahalle 2. Mıntıkada bulunan 2877 ada 13 parsel numaralı, arsa vasıflı, akaryakıt ve LPG istasyonu imarlı taşınmaz, 5 (beş) yıl süre ile (beş yıllık peşin tahsil edilecektir) 2.010.000,00 TL (iki milyon on bin) + KDV üzerinden Nevşehir İl Genel Meclisinin kararına istinaden 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince açık teklif usulü kiraya verilmek üzere ihaleye çıkartılmıştır.

Taşınmazın kira ihalesi,15/10/2018 Pazartesi günü saat 9:30 da Nevşehir İl Özel İdaresi Encümen toplantı salonunda, İl Encümeni tarafından yapılacaktır.

İhaleye katılabilmek için;

İSTENİLEN BELGELER

a) Kanuni ikametgah,

b) Nüfus sureti,

c)Şirket olarak ihaleye katılacaklardan noter tasdikli imza sirküleri ile idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Odasından veya sair resmi bir makamdan şirketin sicile kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair alınmış belge,

d) Tahmini bedelin % 3’ü tutarında geçici teminat makbuzu veya 2886 sayılı Kanuna göre (mevduat veya katılım bankalarından alacakları) süresiz geçici teminat mektubu,

e) Dosya bedeli tahsilat makbuzu,

f) İhaleye vekaleten iştirak edenlerden, vekaletname ile noter tasdikli imza beyannamesi ve yukarıdaki (d) ve (e) maddelerinde belirtilen belgeleri vermesi,

ÖZEL ŞARTLAR

a)İhale üzerinde kalan müşteri, yurtiçi akaryakıt dağıtıcı lisans sahibi olup, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun yayınlamış olduğu 2017 yılı için yurtiçi akaryakıt satış ve pazar payı en az % 5 (Yüzde beş) olan şirketler dışında herhangi bir şirket ile satış veya bayilik sözleşmesi yapamaz.

b)Her türlü izin, ruhsat vb. işlemlerinin gereği ve sorumluluğu müşteriye aittir.

c)Müşterinin alacağı her türlü izin ve ruhsatın süresi kira sözleşmesinin bitiş tarihinden fazla olamaz.

d)İş bu ihaleye ait dosya bedeli 1.000,00 TL olup, mesai saatleri içerisinde İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünden (Nevşehir İl Özel İdaresi) alınabilir.

e)İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Güncelleme Tarihi: 05 Ekim 2018, 15:13