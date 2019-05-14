İftar'dan Sahur'a Herkes Kocatepe Kahve Evi'nde!

Kahve Evi konsepti ile gerek Türk kahvesini, gerek dünya kahve çeşitlerini, kendine özgü yiyecek ve içeceklerle çağdaş işletme çatısı altında birleştirmeyi başaran Kocatepe Kahve Evi, geleneksel Türk Kahvesinin eşsiz lezzetinin, Türk kültürü ve geleneklerine bağlı kalarak ülke pazarında geniş kitlelere yayılmasını kendisine ilke edinmiştir.

Nevşehir’de Nissara AVM’de Nevşehir halkına hizmet veren Kocatepe Kahve Evi Ramazan’da iftar menüleriyle her güne ayrı bir lezzet katıyor. Ramazan Menüleri ile Beyaz ve Kırmızı Menü çeşitleriyle sizlere sunan İftardan Sahura kadar açık bulundurulan Kocatepe Kahve Evi sizi iftara bekliyor.

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Güncelleme Tarihi: 14 Mayıs 2019, 14:51