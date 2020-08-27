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İçme Suyu Ana İsale Hattındaki Çalışmalar Tamamlandı
Nevşehir Belediyesi tarafından şehrin çeşitli mahallelerini besleyen içme suyu ana isale hatlarında yapılan yenileme çalışması gece saat 04.00’da tamamlandı. Çalışma dolayısıyla su kesintisi yapılan mahallelere sabah saatlerinden itibaren yeniden su verilmeye başlandı.
Nevşehir 27.08.2020, 10:13
Emek Mahallesi Nar Yolu Sokak’ta bulunan ve su depolarından gelerek şehrin çeşitli mahallelerindeki içme suyu hatlarını besleyen ana isale hatlarındaki borular Nevşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yenilendi.
Çalışmaların sürdüğü saatlerde Cevher Dudayev Mahallesi, 20 Temmuz Mahallesi, Bahçelievler Mahallesi, Emek Mahallesi, Yeni Mahalle, Güzelyurt Mahallesi, 15 Temmuz Mahallesi, 2000 Evler Mahallesi (Zübeyde Hanım Caddesi üst kısımları) ve Kıratlıoğlu Mahallesi’ne içe suyu verilemedi.
Fen İşler Müdürlüğü Altyapı Koordinasyon Merkezi (AYKOME) ekiplerince sabah saat 04.00’dan itibaren su kesintisinin yaşandığı mahallelere yeniden su verilmeye başlandı.