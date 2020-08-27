İçme Suyu Ana İsale Hattındaki Çalışmalar Tamamlandı

Emek Mahallesi Nar Yolu Sokak’ta bulunan ve su depolarından gelerek şehrin çeşitli mahallelerindeki içme suyu hatlarını besleyen ana isale hatlarındaki borular Nevşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yenilendi.

Dün akşam saat 22.00’da başlayan çalışmalar çerçevesinde ana isale hattında kullanılan eski asbestli borular yerine daha sağlıklı ve uzun ömürlü polietilen (PE) borular döşeyen belediye ekiplerinin bu çalışması sabah saat 04.00’a kadar sürdü.

Çalışmaların sürdüğü saatlerde Cevher Dudayev Mahallesi, 20 Temmuz Mahallesi, Bahçelievler Mahallesi, Emek Mahallesi, Yeni Mahalle, Güzelyurt Mahallesi, 15 Temmuz Mahallesi, 2000 Evler Mahallesi (Zübeyde Hanım Caddesi üst kısımları) ve Kıratlıoğlu Mahallesi’ne içe suyu verilemedi.

Fen İşler Müdürlüğü Altyapı Koordinasyon Merkezi (AYKOME) ekiplerince sabah saat 04.00’dan itibaren su kesintisinin yaşandığı mahallelere yeniden su verilmeye başlandı.