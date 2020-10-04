İçme Suyu Ana İsale Hattındaki Arızanın Giderilmesi İçin Çalışmalar Sürüyor
Nevşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ana ana isale hatlarında meydana gelen ve Güzelyurt ve 15 Temmuz Mahallerini etkileyen içme suyu ana isale hattındaki arızayı gidermek için çalışmalarını sürdürüyor.
Güzelyurt ve 15 Temmuz Mahallelerini besleyen içme suyu ana isale hattında dün sabah saatlerinde arıza meydana geldi. Eski asbestli borulardan oluşan hattan kaynaklanan arızaya Fen İşleri Müdürlüğü Altyapı Koordinasyon Merkezi ekipleri müdahale ederken arızanın giderilmesine yönelik çalışmalar hatların eski olmasından dolayı bu sabah saatlerine kadar sürdü.
Yaklaşık 36 saattir arızanın giderilmesi için seferber olan belediye ekipleri hatlar arası dağıtımı gerçekleştiren vanalarda çalışmalarını sürdürüyor.
Söz konusu arızanın giderilmesi ile birlikte gün içerisinde Güzelyurt ve 15 Temmuz mahallelerine yeniden su verilmesi planlanıyor.
Nevşehir’in problemli olan altyapısını yenilemek için Belediye Başkanı Rasim Arı tarafından başlatılan altyapı hamlesi ile birlikte milyonlarca liralık bir yatırım yapan Nevşehir Belediyesi, henüz yenilenmeyen hatlar dolayısıyla zaman zaman bu tür problemlerle karşılaşıyor.