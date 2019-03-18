İçişleri Bakan Yardımcısı Sayın Mehmet Ersoy’dan Valilik Ziyareti

İçişleri Bakan Yardımcısı Sayın Mehmet Ersoy, Valilik ziyaretlerinde; Vali İlhami Aktaş ve protokol tarafından karşılamanın akabinde Valilik Şeref Defterini imzaladı ve Valilik Makamına teşrif etti.

Vali İlhami Aktaş’tan bilgiler alan Bakan Sayın Mehmet Ersoy, Nevşehir’de olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

“İlimize teşriflerinden dolayı şahsım ve Nevşehirli hemşerilerim adına şükranlarımı arz ediyorum” diyen Vali Aktaş, ziyaretin anısına Bakan Sayın Mehmet Ersoy’a, Kapadokya yöresine ait el sanatlarından Hayat Ağacı Seramik Obje takdim etti.

Bir süre sohbetin ardından 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi’nin 104. yıldönümü ve Şehitler Günü Anma nedeniyle Emniyet Tesisleri Topuzluhan’da düzenlenen öğle yemeği programına katıldı.

Bakan Yardımcısı Sayın Ersoy’un ziyaretlerinde; İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Yüksel Yiğit ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay da hazır bulundu.