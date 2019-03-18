İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy ve RTÜK Başkanı Şahin'den Rasim Arı'ya Ziyaret

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi’nde düzenlenen ‘Türkiye’nin Terörle Mücadelesi’ konulu konferans vermek üzere ilimiz Nevşehir’de bulunan İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ve Radyo Televizyon Üst Kurulu(RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, AK Parti Nevşehir Belediye Başkan Adayı Rasim Arı'yı seçim ofisinde ziyaret etti.



AK Parti Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, AK Parti Nevşehir İl Başkanı M.Rauf Yanar, AK Parti Göreme Belediye Başkan adayı Mehmet Uğur Çakmak’ın da bulunduğu ziyarette İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ve RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin Nevşehir’de bulunmaktan büyük bir mutluluk duyduklarını ifade ettiler etti.



İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, "Anadolumuzun kadim kentlerinden Nevşehir'imiz Rasim Arı ile 31 Mart’da çok güçlü bir ses ile AK Belediyeciliğe devam edecek. Memleket işi gönül işi, önce millet, önce memleket ” dedi



Radyo Televizyon Üst Kurulu(RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin'de, Rasim Arı kardeşimize seçimlerde başarılar diliyorum. Allah utandırmasın. İnşallah Nevşehir kazanacak.” dedi.

AK Parti Nevşehir Belediye Başkan adayı Rasim Arı’da ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getirdi ve bugün İstanbul'daki ziyaretlerim sebebiyle yanlarında olamadığım, gün boyu Nevşehir'imizde ziyaretlerde bulunan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin ve İçişleri Bakan Yardımcımız Sayın Mehmet Ersoy'u akşam ofisimizde misafir ederek "Bir Hayalimiz Var" dedik. Karşılıklı fikir alışverişlerinde bulunduğumuz değerli büyüklerimizi şehrimizden mutlu bir şekilde uğurladık." dedi.



Başkan adayı Rasim Arı, ziyaretin anısına İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ve Radyo Televizyon Üst Kurulu(RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin'e Anfora ve Seramik çini tabak takdiminde bulundu.