İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy ve RTÜK Başkanı Şahin, Başkan Seçen'i Ziyaret Etti

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi’nde düzenlenen ‘Türkiye’nin Terörle Mücadelesi’ konulu konferans vermek üzere Nevşehir’de bulunan İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ve Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen ’i makamında ziyaret etti.

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş’ın da bulunduğu ziyarette İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ve RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin Nevşehir’de bulunmaktan büyük bir mutluluk duyduklarını ifade ettiler etti.

Başkan Seçen’de ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getirdi ve ziyaretin anısına İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ve Radyo Televizyon Üst Kurulu(RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin Seramik tabak takdiminde bulundu.