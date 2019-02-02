İcik Köyü Kur’an Kursu Ve Taziye Evi’nin Açılışı Yapıldı

Açılış Törenine; Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ile Yücel Menekşe, İl Özel İdare Genel Sekreter Vekili Ramazan Çiftçi, İl Müftüsü Yakup Öztürk, İcik Köyü Muhtarı Tayyar Köybaşı, din görevlileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İl Müftüsü Yakup Öztürk’ün yaptığı dua ile başlayan program; Vali İlhami Aktaş ve beraberinde Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ile Yücel Menekşe, İl Müftüsü Yakup Öztürk ve İcik Köyü Muhtarı Tayyar Köybaşı ile birlikte, Kur’an Kursu’nun ve Taziye Evi’nin açılış kurdelesini keserek, açılışı gerçekleştirildi.

Kurdele kesiminin ardından Kur’an Kursu ve Taziye Evi’ni gezen Vali Aktaş ve beraberinde protokol üyeleri, bina hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Vali İlhami Aktaş, Kur’an Kursu ve Taziye Evi’ni içinde bulunduran bu eserin, İcik Köyü’ne hayırlı olması temennisinde bulunarak, yapımında maddi ve manevi destek olanlara, teşekkür etti. “Rabbim burada hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin” dedi.

İcik Köyü Muhtarı Tayyar Köybaşı ise, köyün ihtiyacı olan Kur’an kursu ve taziye evi projesinin hayata geçmesinin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Vali Aktaş, açılışa katılan köy halkı ve öğrencilerle bir süre sohbet ederek, istek ve taleplerini de dinledi.

İcik Köyünde toplam; 440 metrekare arsa üzerinde, 240 metrekare kapalı alanda Vatandaş-Devlet işbirliği ile inşa edilen iki katlı binanın alt katı Kur’an Kursu, üstü katı da Taziye Evi olarak hizmet verecek.