Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir

İç giyim devi Suwen artık Nevşehir’de

Türkiye’nin önde gelen iç giyim markalarından Suwen Nevşehir Mağazasını Nissara AVM’de açtı.

08 Ocak 2018 Pazartesi 16:06
İç giyim devi Suwen artık Nevşehir’de
banner230

Türkiye’nin önde gelen iç giyim markalarından Suwen Nevşehir Mağazasını Nissara AVM’de açtı.

Açılışa özel indirimlerin sunulduğu Suwen’deki fırsatlardan yararlanmak için acele ediniz

Ürünleri İncelemek için tıklayınız.

SUWEN HAKKINDA

Suwen kuruluşundan bu yana kendini sürekli yenileyen yapısıyla iç giyimden, ev giyimine, mayo bikini koleksiyonlarından lohusa gruplarına kadar geniş ürün yelpazesiyle kadının tüm iç giyim ihtiyaçlarını anın modasına uygun olarak karşılar. Güçlü tasarım ve arge yapısıyla iç giyim modasının yaratılması ve geliştirilmesi için öncü bir rol oynamaktadır.

“My body is so special” “vücudum çok özel” sloganıyla kadının kendine güvenini asaleti şıklık, romantizmi ve tutkuyu, kurumsal renklerimiz olan pembe, yavru ağzı, ekru ve pudranın essiz büyüsüyle vurgular.

Suwen; mağazalar, bayiler ve “corner” satış noktaları ile 350´den fazla satış noktasında Suwen koleksiyonunu müşterileriyle buluşturuyor.

Son Güncelleme: 08.01.2018 16:17
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim