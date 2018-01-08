İç giyim devi Suwen artık Nevşehir’de

Türkiye’nin önde gelen iç giyim markalarından Suwen Nevşehir Mağazasını Nissara AVM’de açtı.

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SUWEN HAKKINDA

Suwen kuruluşundan bu yana kendini sürekli yenileyen yapısıyla iç giyimden, ev giyimine, mayo bikini koleksiyonlarından lohusa gruplarına kadar geniş ürün yelpazesiyle kadının tüm iç giyim ihtiyaçlarını anın modasına uygun olarak karşılar. Güçlü tasarım ve arge yapısıyla iç giyim modasının yaratılması ve geliştirilmesi için öncü bir rol oynamaktadır.

“My body is so special” “vücudum çok özel” sloganıyla kadının kendine güvenini asaleti şıklık, romantizmi ve tutkuyu, kurumsal renklerimiz olan pembe, yavru ağzı, ekru ve pudranın essiz büyüsüyle vurgular.

Suwen; mağazalar, bayiler ve “corner” satış noktaları ile 350´den fazla satış noktasında Suwen koleksiyonunu müşterileriyle buluşturuyor.