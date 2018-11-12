İç çamaşırına sakladığı uyuşturucuyu polis ekipleri buldu

Nevşehir’in Avanos ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan çalışma sonrasında iç çamaşırının içine metamfetamin saklayan şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Avanos İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan ortak çalışma sonrasında M.A.’nın evinde ve üzerinde arama yapıldı. Polis ekipleri tarafından M.A.’nın üzerinde yapılan aramada iç çamaşırına saklanmış alüminyum folyo içerisinde 2,89 gram metamfetamin ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan M.A. emniyetteki işlemlerinin ardından uyuşturucu madde satın alma, kabul etme veya bulundurma suçlarından adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2018, 12:16