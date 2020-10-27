İbrahim Salaş’dan Mevlid Kandili Mesajı

Başkan Salaş, mesajında şu görüşlere yer verdi: "28 Ekim 2020 Çarşamba günü, Mevlid Kandili’ni idrak etmiş olacağız. Âlemlere rahmet elçisi olarak gönderilen Sevgili Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V)'in doğum günü olan Mevlid Kandili’ni, bir kez daha birlik ve beraberlik içinde idrak etmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Başkan Salaş; "Sevgili Peygamber Efendimiz, Hz. Muhammed'in (S.A.V) dünya alemini şereflendirdiği müstesna bir günü idrak ediyoruz. Hz. Peygamber'in doğumunu anlamaktan asıl gaye, evrensel olan nübüvvetini, Kur'an'a dayanan yüce ahlakını, insanlık ve merhametini, insaf ve adaletini, sabır, kerem ve cömertliğini anlamaktır.

Kısaca; insanlığa sunduğu değerlerin farkına varmak; 'Biz bunun neresindeyiz?' diye düşünmek, hatalarımızı gözden geçirme fırsatını yakalamak, O'nun yaşadığı gibi yaşamaya çalışmak ve Allah'ı sevmenin bir gereği olarak O'na uymaktır.

Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed'in Dünya'ya teşriflerini ifade eden Mevlid Kandili, hayatımızı onun yüce ahlakıyla güzelleştireceğimiz bir tazelenme mevsimidir.

Böylesine mübarek gün ve gecelerin tüm mazlum coğrafyalara birlik ve beraberlik getirmesini temenni ederim.

Bu duygu ve düşüncelerle Mevlidi Nebinin kardeşliğimizin güçlenmesine ve insanlığın huzuruna vesile olması dileğiyle ,Tüm İslam aleminin, ülkemizin, milletimizin ve Nevşehirli hemşehrilerimizin Mevlit gecesini tebrik ediyor, Rabbimizden bizleri kulluk ve iyilik üzere daim kılmasını niyaz ediyorum” ifadesine ver verdi.