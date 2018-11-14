Hüseyin Ödemiş MHP'den Gülşehir için başvurusunu yaptı

Ülkücülerin abisi olan ve iş adamı kimliği ile öne çıkan Hüseyin Ödemiş üyesi olduğu Milliyetçi hareket partisinden Gülşehir için aday adaylığı başvurusunda bulundu. Başvurusunu Milliyetçi Hareket Partisinin Gülşehir ilçe başkanlığında, kalabalık eşliğinde yapan Hüseyin ÖDEMİŞ, başvurusundan sonra yaptığı açıklamada şunları söyledi. “ mensubu bulunduğum partimden Gülşehir belediye başkanlığı için a.adaylığı başvurusunu gerçekleştirmiş bulunmaktayım. Partimin siyasi çizgisinden ayrılmadan önce yaşadığım yer olan Gülşehir’imize, sonra da ülkeme hizmet etmek için bu kutlu yola çıkmış bulunmaktayım. Görev verildiği takdirde partimin bayrağını her zamankinden ileri bir seviyeye taşımak için canla başla çalışacağım, Gülşehir’imizi Anadolu’nun parlayan yıldızı yapmak ve hemşerilerimize en iyi hizmeti sunmak için yola çıktık. Müracaat edecek diğer aday adaylarına başarılar diliyorum” dedi.

Hüseyin ÖDEMİŞ, a.adaylığı başvurusunu sosyal medya üzerinden sevenleri ile paylaştı. Sosyal medyada yapmış olduğu paylaşımını kıssa sürede birçok takipçi beğenip yorumlar yaptı.

Bu yorumlardan bazıları;

Mustafa ÇOKGÜRBÜZ: Sayın abim köylüm, MHP 'nin yılmaz gönül eri Hüseyin Ödemiş beyefendinin Gülşehir Belediye başkan adaylığı önce kendisine, daha sonra Gülşehir’imize ve tüm MHP gönüldaşlarına hayırlı uğurlu olsun. Sayın Hüseyin Ödemiş abim ile Gülşehir’imiz kapadokyanın parlayan yıldızı olacağına canı gönülden inanıyorum. Hüseyin Ödemiş'in köyüne ve Nevşehir'e yaptığı hizmetler inkar edilemez. Nevşehir Üniversitesinin temelinin atılmasın da büyük emeği olduğu bilinmektedir. Memleketi için her daim çalışan böyle bir değerin hakettiği makama geldiğin de büyük işler yapacağı da bir gerçektir. Yolun açık olsun sayın abim.

Özdemir TAŞAN: Bu yerel seçimlerde Partiden ziyadeKişiler önem arzetmektedir...

Hüseyin Ödemiş abimiz de Bu önemi hak eden yegane kişidir... Gerek Gülşehir için...

Gerekse bir açmazda çırpınan Tuzköy Karacaşar ve Kızılırmak'ın kuzeyinde bulunan köyler için...

Hüseyin Ödemiş'in Kızılırmak Projesi kapsamında ( Temizliğinden Kıyılarının değerlendirilerek Yeni bir Avanos yaratma Turizme kazandırma Çalışmalarının olduğunu biliyorum) Şunu özellikle belirtmek isterim ki..! Oruç Reisten başka Gülşehir’e faydalı insan çok öne çıkamadı...

Hüseyin Ödemiş'in Yeni bir Oruç Ünlüsoy Reis olacağına inancım tamdır...

Tekrar ediyorum Partimiz ne olursa olsun...

Hüseyin ÖDEMİŞ Gülşehir için tek çaredir... O da bir Türkmen beyidir...

Onur ÇALTU: Gülşehir’in sorunlarını bilen gülşehir’in içinden çıkmış, gerek öğretmenlik geçmişi ile gerekse iş adamı kimliği ile Gülşehir’i ileri seviyeye taşıyabilecek ve iç anadolu’nun parlayan yıldızı haline getirecek bir aday. Kendisine başarılar diliyorum.

Nejdet : Hayırlı olmasını temenni ediyorum. Her zaman yanındayım, Allah'ın izniyle birlik beraberlik içinde memleket meseleleri çözümlenir, liderlik, yöneticilik vasfı, ehil insan Vasfi var, destekliyorum yanındayım.

Hakan ÇOKGÜRBÜZ: Yeni yolunda aydınlık ve ferah bir Gülşehir için faydalı olacağı kanısındayım. Hayırlı olsun.

Gökhan : Son günlerde gördüğüm en güzel haber, gerek gülşehir’i tanımanla gerekse ülkenin her bir yerinde yaptığın ticaretle kazandığın bilgi, birikim ve tecrübe ile Gülşehir’imizi çok farklı yerlere getirirsin inşallah. Çok sevindim.

Emrah : Hüseyin abi, Allah muvaffak etsin senin gibi değerli bir insan mutlaka hizmet ettiği kurumu ileri götürecektir.