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Hukuksuz eylem ve işlemin her zaman karşısında olacağız

Genel Sağlık-İş Sendikası Nevşehir eski il temsilcisi ve genel merkez yönetim kurulu üyesi Sadık Doğrul, hukuksuz eylem ve işlemlerin her zaman karşısında olmayı sürdüreceklerini dile getirdi.

27 Aralık 2017 Çarşamba 14:32
Hukuksuz eylem ve işlemin her zaman karşısında olacağız
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Doğrul; “Sendikamız İstanbul İl Şube Başkanı Dr. Cihan Selçuk Ekşi’ye yönelik geçici görevlendirme adı altındaki sürgünü yargıya taşıdık. İstanbul Anadolu İl Ambulans Servisi Başhekimliğine bağlı Komuta Kontrol Merkezi kadrosunda görev yapmakta olan Dr. Cihan Selçuk Ekşi, “Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sancaktepe Ek Hizmet Binası’nda” geçici görevlendirilmiştir. Ekşi’nin İstanbul’daki sendikal mücadelesi nedeniyle idarenin yıpratma ve sürgün politikasının bir yansıması olan bu işlemin iptali için İstanbul İdare Mahkemesi’nde iptal davası açtık.

Sendikamız Genel Başkanı Zekiye Bacaksız konuya ilişkin; Yapılan görevlendirmenin hizmet gerekleri ve kamu yararı ile hiçbir ilgisinin olmadığı, amacın sadece başta İstanbul olmak üzere Türkiye’nin tamamında hızla yükselen Genel Sağlık-İş’i engellemek, üyelerini yıldırmak olduğu açıktır. Biz bu tür haksız, hukuksuz ve ben yaptım oldu mantığı işlere yabancı bir Sendika değiliz. Biz haksız ve hukuksuz işlere dur demesini bilen, hakkını fiili meşru mücadele ve her türlü yargı merci önünde aramayı kendine şiar edinmiş bir Sendikayız. Yolumuz Mustafa Kemal Atatürk’ün aydınlattığı akıl ve bilim yoldur. Yolumuz hakkın ve hukukun yoludur. Bu türden basit geçici görevler, savunma istemeler, soruşturma adı altında baskıcı eylemler, yetkilerin kötüye kullanılması bildiğimiz hareketlerdir. Biz yandaş değil, sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin hak ve özgürlüklerinin güvendiği bir limanız. Bu türden ucuz hareketler bizi yıldıramaz, yolumuzdan alıkoyamaz. Dr. Cihan Selçuk Ekşi’ye ve İstanbul 112’de çalışan üyelerimize yapılan her türlü haksız ve hukuksuz eylem ve işlemin karşısında olacağımızı bir kez daha duyuruyoruz ifadelerinde bulunmuştur” dedi.

Kaynak: Manşet Haber Ajansı (MHA)

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