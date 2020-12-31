Hizmetlerle Dolu 2020 Yılını Geride Bırakan Nevşehir 2021 Yılına Yine Büyük Projelerle Giriyor

Belediye Başkanı Rasim Arı, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı. Geride kalan 2020 yılında Nevşehir’i daha iyiye ve daha güzel götürme noktasında çok yoğun çalışmalar gerçekleştirdiklerini, bu kapsamda birçok projeyi tamamlayarak hemşehrilerinin hizmetine sunduklarını vurgulayan Başkan Arı, 2020 yılının Nevşehir için güzel ve kazançlı bir yıl olduğunu ifade etti.

2021 yılında da aynı hizmet anlayışı ile vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda çalışmaya devam edeceklerini kaydeden Arı, “Nevşehir için daha yapacak çok işimiz var. Asla rehavete kapılmadan şehrimizin tüm göstergelerini üst seviyelere çıkaracağız. Şehrimiz için daha fazla çalışacak, daha fazla hizmet üreteceğiz. Hep birlikte şehrimizi her alanda örnek gösterilen marka bir şehir konuma taşıyacağız.Yeni yıla yeni projeler, yeni atılımlar, yeni hayaller, yeni umutlar ve yeni adımlarla giriyoruz. Yeni yılda da hizmet maratonumuza hız kesmeden devam edeceğiz. Şehrimizin refahına, halkımızın mutluluğuna olumlu katkı sağlayacak yepyeni hizmetler üretmek öncelikli hedefimiz olacak.” diye konuştu.

2021 yılında hayata geçirecekleri birçok projenin heyecanını şimdiden yaşadıklarını kaydeden Başkan Arı, yeni yılın ilk aylarından itibaren turizmden eğitime, istihdamdan spora, eğitimden alt yapıya birçok alanda önemli müjdeler vereceklerini vurguladı.

Arı şöyle konuştu, “

“2020 yılı Covit-19 virüsü, pandemi ve salgınla mücadelede yaşanan zorluklarla hatırlanacak. Pandemi sürecinde vatandaşımızın sağlığını her şeyin üzerinde tuttuk, sağlık çalışanlarımızın yanında olduk, esnafımızı destekledik, birbirimizi gözetmeye özen gösterdik.Covid-19 salgını nedeniyle yakınlarımızı, arkadaşlarımızı, dostlarımızı, sevdiklerimizi kaybettik. Şimdi 2021 yılına büyük umutlarla giriyoruz. Nevşehir Belediyesi olarak, yeni yılda yeni hizmetlerle yine Nevşehir halkının yanında olmaya devam edeceğiz. Yeni yılda şehrimize yeni eserler kazandırıp, halkımızla yeni gönül köprüleri kuracağız. Birçok alanda Nevşehir’i bir dünya şehri yapmak için yeni fikirler üretecek, yeni projeler yapacak, gecemizi gündüzümüze katıp, halkımızın mutluluğu için çalışacağız. Nevşehir sadece belediyecilik hizmetleriyle değil, birçok alanda örnek kent olacak. Bu duygu ve düşüncelerle 2021 yılının Nevşehir’imize, ülkemize, dünyamıza ve tüm insanlığa sağlık, barış, kardeşlik, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum."