Hırsızlık yapan 4 kadın tutuklandı

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından hırsızlık yapan 4 kadın yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, 15 Temmuz Mahallesi 101. sokak üzerinde binaların kapılarını karıştıran 4 kadın olduğu ihbarını alan polis ekipleri, şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. Yakalanan kadınlardan yaşı küçük olduğu tespit edilen S.F.’nin üzerinde yapılan aramada 2 çift altın küpe, 1 adet küçük altın, 1 adet tek altın küpe, 1 adet bakır takı seti ve 1 adet altın yüzük ele geçirildi.

Polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan R.F., E.A., G.F. ve S.F.’nin yapılan GBT sorgularında ise çok sayıda hırsızlıktan kayıtları olduğu öğrenilirken gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.