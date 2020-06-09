Hırsızlık ve yağma suçundan aranan 2 şüpheli tutuklandı

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından hırsızlık ve yağma suçundan haklarında hapis cezası bulunan 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Nevşehir adli makamlarınca hırsızlık suçundan 2 yıl 4 ay ay 3 gün hapis cezası ile aranan Y.A. ve yağma suçundan 2 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası ile aranan H.Z. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli de tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.