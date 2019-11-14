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Hırsızlık suçundan aranan şahıs tutuklandı
Nevşehir adli makamlarınca aranan ve Fethiye adli makamlarınca hakkında 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı.
Nevşehir 14.11.2019, 09:48 14.11.2019, 09:55
Edinilen bilgilere göre, Nevşehir adli makamlarınca hırsızlık, Fethiye adli makamlarınca hırsızlık suçundan kesinleşmiş 1 yıl 8 ay hapis cezası ile aranan O.Y. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.Y. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
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