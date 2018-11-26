Hırsızlığa Teşebbüs Eden 4 Bayan Şahıs Tutuklandı

15 Temmuz Mahallesi 101. Sokak üzerinde binaların kapılarını karıştıran şüpheli 4 bayanın olduğu şeklinde ihbar üzerine olay yerine intikal eden Asayiş Şube Müdürlüğümüz-Hırsızlık Oto Hırsızlık Büro Amirliğimiz ekipleri binadan çıkan bayanların yapılan kontrolünde;

Şüpheli şahıslardan yaşı küçük olan S.F. isimli şahsın yapılan üst aramasında,

- 2 çift altın küpe,

- 1 adet küçük altın,

- 1 adet tek altın küpü,

- 1 adet bakır takı seti ve

- 1 adet altın yüzük ele geçirilmiş, şüpheli şahısların yapılan GBT sorgulamasında çok

sayıda hırsızlık suçlarından kayıtları olduğu tespit edilmiş, Yapılan araştırmalarda ise şüpheli şahısların 15 Temmuz Mahallesinde ikamet eden Müşteki P.Y. isimli şahsın ikametinin giriş kapısını açmaya çalıştıklarını, müştekinin kapıda sürtünme sesini duyarak kapıyı yöneldiği ve mercekten bakması ile şüpheli şahıslar fark edildiğini anlayarak kapıyı çalarak adres sordukları, akabinde ise binayı terk ettikleri tespit edilmiş, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda gözaltına alınarak adli makama sevk edilen R.F., E.A., G.F. ve S.F. isimli bayanlar TUTUKLANARAK Nevşehir E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edilmişlerdir.

Güncelleme Tarihi: 26 Kasım 2018, 11:32