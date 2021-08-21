Son Dakika
Heyecan ve Coşku İle Öğrencilerimizi Bekliyoruz
2021-2022 eğitim-öğretim sezonu için Bahçeşehir Koleji Nevşehir Kampüsü öğretmenleri okuldaki tüm hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor.
Nevşehir 21.08.2021, 11:20
Koridorda yankılanan çocuk seslerine hasret kalan öğretmenlerimiz öğrencileri için okulu bir bayram havası içinde süsledi. Çocuk kahkahalarının yükseleceği, gençlerin dinamizm katacağı bir sezonu iple çeken okulumuzda tek eksiğimiz öğrencilerimiz. Haydi çocuklar okulunuz ve öğretmenleriniz sizi bekliyor...
Kavuşma zamanı...