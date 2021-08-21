Heyecan ve Coşku İle Öğrencilerimizi Bekliyoruz

Koridorda yankılanan çocuk seslerine hasret kalan öğretmenlerimiz öğrencileri için okulu bir bayram havası içinde süsledi. Çocuk kahkahalarının yükseleceği, gençlerin dinamizm katacağı bir sezonu iple çeken okulumuzda tek eksiğimiz öğrencilerimiz. Haydi çocuklar okulunuz ve öğretmenleriniz sizi bekliyor...

Kavuşma zamanı...