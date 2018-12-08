'Herhangi bir olumsuzlukta kriz merkezini arayın'

NEVŞEHİR(MHA) Genel Sekreterlikten konuya ilişkin uyarıda Vatandaşların kar yağışına bağlı olumsuzluklarda oluşturulan kriz merkezine ulaşmaları istendi.

Açıklamada; “İlimiz genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan karla mücadele ekipleri tarafından görev ve sorumluluk sahamızda yer alan yollarda kar temizleme ve tuzlama çalışmaları aralıksız devam etmektedir. Vatandaşlarımızın görev ve sorumluluk sahamızda karşılaştıkları herhangi bir olumsuzlukta ulaşacakları kriz merkezi telefon numaraları 0384 215 40 01 ve 0384 215 10 11'dir. Tüm Vatandaşlarımıza saygıyla duyurulur” denildi.