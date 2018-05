'Hemşirelerimizin iş yükü ağır, ücretleri yetersiz'

Çetin, “Türkiye’de görev yapan 153 bine yakın hemşire arkadaşımızın 12-18 Mayıs Hemşireler haftasını bayram havasında kutlamalarını isterdik.

Fakat biriken sorunlar, karşılanmayan talepler ve gerçekleşmeyen beklentiler nedeniyle bu uzak bir hayal olarak kalmıştır. Gece gündüz, bayram, tatil demeden devletimizin verdiği görevle milletimize hizmet eden, ailesinden, sosyal yaşamından kutsal görevi için fedakarlıkta bulunan hemşirelerimizin hakkının ödenemeyeceği konusunda tam bir mutabakat vardır. Fakat iş haklarını vermeye gelince ne yazık ki geride durulduğunu, kulak üstüne yatıldığını görüyoruz. Taşerona kadro verildi ama hala sözleşmeli hemşire, vekil ebe hemşire gibi istihdam modelleri ile ekonomik ve özlük hakların kısıtlandığını görüyoruz. Bunun sonlandırılması adına tüm sözleşmelilerin kadrolu olması için Türkiye Kamu-Sen olarak bir dilekçe kampanyası başlattık. Bu konuda kadrolu olmayan tüm çalışanlardan, hemşire arkadaşlarımızdan mücadelemize destek bekliyoruz. Hemşirelerimizin iş yükü katlanılmaz bir boyuta ulaşmıştır. Türkiye’de 100 Bin kişiye düşen ebe hemşire sayısı 257 iken OECD ortalaması ise 1098’dir. Yani Türkiye’deki hemşireler OECD ortalamasına göre 4 kat daha fazla çalışmaktadırlar. Bu yoğun iş yükünün yanında her gün yaşanan şiddet vakaları ve mobbinglerde eklendiğinde çalışanların tükenmişlik sendromuna mahkum edildiklerini görüyoruz. Hemşirelerimiz daha çok çalışırken ücretleri ise her geçen gün erimektedir. Herkes 5-6 yıl önce aldığı döner sermayeyi mumla aramaktadır. . İş yükü artarken performans ücretleri yok olarak, sabitten başka para ele geçmez olmuştur. Bunun yanında birde malum-sen’in toplu sözleşmede imza attığı enflasyonun altında ezilen zam artışıyla maaşlarda erimiştir. Talebimizi döner sermayelerin arttırılarak emekliliğe yansıtılması ve memurlara büyümeden pay verilmesidir. Ancak böylelikle çalışanlar bir nebze olsun rahatlayabileceklerdir. Bunun yanı sıra hemşireler haftasında hemşirelerimiz memnun edecek bir gelişmede hiç şüphesiz ki emeklilere verilecek olan bayram ikramiyelerinin tüm kamu çalışanlarına ödenmesine yönelik talebimizin hayata geçirilmesi olacaktır. Aileleriyle 10 milyon vatandaşımızı sevindirecek bu gelişmeye hükümetin bir an önce imza atmasını bekliyoruz. Türkiye Kamu-Sen olarak bunun için yoğun bir mücadele veriyoruz. Hükümet bu talebimize sessiz kalmamalıdır. İkramiye bizim hakkımızdır. Mutlaka hanemize yazılmalıdır.

Daha iyi çalışma şartları sağlanması ve temel ücretlerin iyileştirmesi arzumuzdur. Bunun bir an önce gerçekleştirilmesi gereklidir. Hemşirelerimizin Hak ettikleri mali ve sosyal haklar, çalışma hayatını kolaylaştıracak imkânlar Hemşirelerimize ve tüm sağlık çalışanlarına sunulmalıdır. Fedakârlık timsali, devletin şifa ve şefkat eli hemşire arkadaşlarımızın sorunlarının çözülmesi ve taleplerinin gerçekleşmesi temennisiyle 12-18 Mayıs hemşireler haftasının kutluyor, çalışma hayatında kolaylıklar diliyorum” dedi.