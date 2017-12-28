Hekimlere katılım belgeleri verildi

Sağlık Müdürlüğü Aile Hekimliği ve Toplum Sağlığı Hizmetleri Biriminin Aile Hekimliği uygulamaları kapsamında halen sözleşmeli aile hekimi olarak görev yapanlar arasında daha önce Aile Hekimliği 1. Aşama Uyum Eğitimi almamış hekimler ile Toplum Sağlığı Merkezlerinde ve İlçe Devlet (Entegre) Hastanelerinde görev yapan hekimlere Bakanlığın talimatları doğrultusunda “Aile Hekimliğine Uyum 1. Aşama Sertifikalı Eğitimi” programı gerçekleştirildi.

Söz konusu eğitim Uzm. Dr. Erkut Coşkun, Dr. Ayşe Arzu Cengiz, Dr. Neslihan Çınar Özsoy, Uzm. Dr. Olgu Aygün Ve Dr. Fethinaz Öztürk’ün katkıları ile gerçekleştirilmiş olup, eğitime katılan hekimlere katılım belgeleri takdim edildi.